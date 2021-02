Napoli, Benitez: "Ho un grande rapporto coi napoletani, seguo ancora la squadra"

L'INTERVISTA

L'ex tecnico azzurro a Onda Cero: "Non tiratemi fuori parole che non voglio dire"

Il suo nome circola da tempo come possibile, probabile, plausibile sostituto di Rino Gattuso qualora la situazione degenerasse definitivamente e il presidente De Laurentiis decidesse di esonerare l'attuale tecnico del Napoli. Quel che è certo è che Rafa Benitez tornerebbe volentieri a Castel Volturno, fatto salvo il rispetto (va da sè) dell'attuale staff tecnico partenopeo. Interrogato così da Onda Cero, Benitez non ha nascosto il suo affetto per i colori azzurri: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi fuori dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo oltre".

Nulla di che, a dire il vero. O per lo meno, nulla che non si potesse immaginare secondo logica. Il suo rapporto con De Laurentiis si è mantenuto nel tempo, di certo i due si sono sentiti negli ultimi mesi e riprendere assieme è una possibilità che nessuno dei due esclude. Se non nell'immediato, almeno nel prossimo futuro: per ora sulla panchina del Napoli resta Rino Gattuso, ma saranno i prossimi risultati a a dare un indirizzo più chiaro.