Napoli, Anguissa: "Presto per parlare di scudetto"

Dopo aver firmato il raddoppio del 2-0 rifilato al Verona, Zambo Anguissa resta con i piedi per terra e predica calma in ottica scudetto. "Non vogliamo pensare allo scudetto, affrontiamo partita dopo partita, vogliamo vincere ogni partita ma è presto per parlare di questo", ha spiegato il centrocampista el Napoli. "La decida a Daniele? E' sempre stato un ragazzo coraggioso, ci siamo detti che per lui dovevamo provare a vincere tutte le partite. Siamo contenti di aver vinto per lui", ha aggiunto.