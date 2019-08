Mi auguro che la squadra in queste due partite con il Barcellona possa ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli in cui abbiamo giocato con personalità. Spero sia così anche con il Barcellona". Carlo Ancelotti mostra particolare ottimismo alla vigilia delle due partite amichevoli contro la formazione blaugrana che si giocheranno negli Stati Uniti. "Abbiamo fatto una preparazione importante - evidenzia Ancelotti - e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello".