"Voglio fare gli auguri di pronta guarigione a Sarri. Dovremo fare una partita di coraggio e concentrazione, sarà la gara più complicata della stagione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine del match vinto 4-3 a Firenze contro la Fiorentina, in vista della gara del prossimo turno di campionato contro la Juventus. "Non abbiamo difeso bene ma ho visto cose importanti in fase offensiva, è un successo importante. Ci è mancata un po' di intensità sul portatore di palla, ma e' solamente la prima giornata - ha aggiunto - . Se ci serve un attaccante? Forse un difensore", ha scherzato l'allenatore emiliano per poi soffermarsi sulla reazione nel post partita. "Dopo novanta minuti di insulti dietro la mia panchina ho invitato le persone che me li hanno fatti ad andare a casa - ha concluso - Ricevere insulti non fa piacere, purtroppo ci sono tanti ignoranti".