NAPOLI, ADL: "QUANDO PRESI SARRI TUTTI MI ATTACCARONO"

14/05/2019

"Mi hanno attaccato in tutta la città quando ho preso Sarri. Nessuno che ha detto che è stata una bella intuizione da parte mia. Ora, qualche anno dopo, tutti parlano di lui". Cosi' il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando del campionato italiano nel corso di un Forum al Corriere dello Sport. "Il Napoli non ha un euro di debiti con le banche ma mi chiedo come si fa ad accedere ad un mercato quando i media spingono solo sui grandi nomi e non sugli acquisti apparentemente non eclatanti ma utili alla causa".