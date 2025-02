Nainggolan: "Mi hanno presentato come spacciatore, come avessero preso Escobar"

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è tornato a parlare del caso in cui è stato recentemente coinvolto (l'arresto con l'accusa di riciclaggio di denaro in Belgio, e in seguito il rilascio): "L'arresto? Erano le sei di sera quando mi hanno presentato davanti al giudice istruttore, sono stato interrogato per quattro ore e mi hanno detto che avrei trascorso la notte in cella. Mi hanno presentato come spacciatore di droga, era come avessero arrestato Escobar nonostante il mio coinvolgimento nel caso (inchiesta per traffico di droga, ndr) è solo perché è coinvolto un mio amico, volevano sapere che rapporto avessi con lui, nessuna domanda sulla droga. La prigione è stata un'esperienza strana che non vorrei ripetere".