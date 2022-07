Mundial '82, la Zecca conia una moneta per celebrare il 40° anniversario

L'OMAGGIO

Un pezzo da collezione emesso oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a opera dell’artista incisore Antonio Vecchio

La Zecca dello Stato ha voluto rendere omaggio al 40° Anniversario della vittoria dei Mondiali 1982. Per farlo ha coniato una moneta della Collezione Numismatica 2022 raffigurante la celebre esultanza di Paolo Rossi, simbolo di quell'Italia campione del mondo. La moneta in argento, disponibile da oggi, ha il valore nominale di 5 euro e presenta una novità assoluta: una coniazione rettangolare. © twitter

Da un lato è raffigurato un pallone all'interno di una porta da calcio con le scritte “Repubblica Italiana” e “Italia Campione del Mondo 1982”, arricchite da un dettaglio colorato: tre stelle coi colori della bandiera nazionale. Sul rovescio, Pablito, goleador e calciatore tra i più rappresentativi del Mundial, è raffigurato in un gesto di esultanza in primo piano sul globo terrestre appoggiato sulla scritta "Paolo Rossi". In alto e in basso, 22 stelle simboleggiano i calciatori convocati da Bearzot per quel Campionato del Mondo, indelebile nella memoria degli italiani anche a distanza di quarant'anni.