Tensione fra Hansi Muller e i tifosi della Juventus: l'ex Inter risponde in tribuna alle provocazioni

Presente allo Juventus Stadium in qualità di ambasciatore del club tedesco, Muller sarebbe stato pizzicato a compiere gesti provocatori verso alcuni supporter avversari in compagnia di altri ex giocatori dello Stoccarda come Guido Buchwald, Timo Hildebrand e Cacau. "Quando Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio. Si è comportato in modo antisportivo e irrispettoso nei nostri confronti - ha spiegato l'ex interista in un'intervista rilasciata alla Bild -. Ho assistito a molte partite di calcio, ma non ho mai sperimentato niente del genere. Siamo ambasciatori del marchio Stoccarda. La nostra reazione non è stata altro che quella di difenderci. È chiaro che noi ex giocatori diamo tutto per il nostro club. Quando veniamo derisi, non lo accettiamo e basta".