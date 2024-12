Mourinho: "Tornerei ad allenare in Italia. Bove come me, nessuno gli ha regalato niente"

"Avrei dovuto lasciare la Roma dopo la finale di Budapest". José Mourinho torna a parlare del suo addio ai giallorossi ma non solo. "Prima di lasciare Roma ho comprato quattro biglietti - ha detto l'attuale tecnico del Fenerbahce in un'intervista al Corriere dello Sport. Ero in hotel con i miei assistenti che mi dissero: "Mister, meriti di salutare i tifosi e i tifosi meritano di salutare te. Andiamo". Ci ho pensato qualche ora, poi ho temuto che mi avrebbero accusato di voler disturbare e io non faccio queste, mai. Non ho più visto giocare la Roma, l'Inter sì". Un pensiero per Bove, che lui stesso ha fatto esordire alla Roma quando era un ragazzino: "Bove è come me. Nessuno gli ha regalato niente. Ha esordito con me perché abbiamo principi simili, anche se uno ha vent’anni e l’altro sessanta".