Mourinho: "Festeggerei lo scudetto della Roma al Circo Massimo"

Dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli, José Mourinho ha analizzato la corsa al titolo in Serie A restringendo il campo a tre squadre: Inter, Napoli e Milan. Il tecnico del Benfica ha sottolineato la forza delle rose di nerazzurri e partenopei, ma ha evidenziato il grande vantaggio del Milan di Allegri, che giocando una sola volta a settimana può gestire le energie diversamente rispetto ai rivali impegnati nelle coppe. Lo Special One non ha nascosto il suo legame con i colori giallorossi: "Mi piacerebbe tantissimo festeggiare al Circo Massimo", ha ammesso, riconoscendo però realisticamente che lo scudetto sarà conteso tra le tre favorite e che per la Roma sarà molto difficile inserirsi.