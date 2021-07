Mourinho, che stoccata a Conte: "All'Inter nessuno può essere paragonato a me ed Herrera"

C'era da aspettarselo e puntualmente il passato nerazzurro è riecheggiato nel corso della conferenza di presentazione di Mourinho come nuovo tecnico della Roma. E come al solito il tecnico portoghese si è confermato un fenomeno in fatto di comunicazione. Alla domanda dell'inviato Mediaset sul dispiacere di non potersi confrontare nel prossimo match contro l'Inter con Antonio Conte, un tecnico più volte a lui paragonato, lo Special One ha risposto con una stoccata estremamente velenosa: "Ci sono allenatori nella storia dei club che non puoi paragonare ad altri" ha dichiarato il portoghese". All’Inter, per esempio, non puoi paragonare Mourinho e Helenio Herrera ad altri allenatori. Non puoi”.