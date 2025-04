Morto Piero Governa, storico fischietto alessandrino

Prima arbitro, poi alla guida del Comitato provinciale Figc - Lega nazionale dilettanti, è morto Piero Governa. Originario di Frugarolo (Alessandria), classe 1938, è stato stroncato da un male incurabile fulminante. Premiato come miglior fischietto nella stagione del passaggio dalla D alla C - aveva iniziato la carriera nel 1958 - nel 1975 raggiunge le Serie A e B, con direzioni anche in Coppa Italia e presenze nelle terne di gare internazionali. Nel 1982, abbandonata la giacchetta nera, guidò la Federazione italiana giuoco calcio alessandrina per 25 anni.