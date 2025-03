Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Elio Corno, che ci ha lasciati a 78 anni. Volto popolare delle tv private dove esibiva, senza freni, la sua fede interista, era stato per molti anni responsabile della pagina sportiva de il Giornale. Ma la tv si rese conto prestissimo della sua efficacia: fu ospite, sino alla stagione 2012/2013, della trasmissione "Il processo del lunedì" di Aldo Biscardi. Nel 2002 inizia a collaborare con la trasmissione "Qui studio a voi stadio" di Telelombardia. Era conosciuto anche per le sue discussioni con il suo collega e rivale Tiziano Crudeli e in passato anche con il giornalista romano Franco Melli. Quattro anni fa era tornato a 7 Gold in "Diretta Stadio". Sport Mediaset è vicina al dolore della famiglia.