Roberto Baggio saluta l'amico Totò Schillaci: "Fratelli d’Italia per sempre"

Un abbraccio che trasmette molto più di quanto si poteva vedere in campo, ma soprattutto quel dito rivolto al cielo, verso quella stella che da oggi brillerà nel firmamento azzurro dopo aver fatto innamorare un'intera generazione all'interno dei campi. Roberto Baggio ha voluto ricordare così Salvatore "Totò" Schillaci, scomparso nella mattinata di mercoledì 18 settembre a Palermo all'età di 59 anni. Il "Divin Codino" ha condiviso con il bomber siciliano non solo l'esperienza in azzurro durante i Mondiali 1990, ma anche due anni alla Juventus quando Baggio approdò in bianconero.