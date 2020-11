Morte Maradona, Pelé: "Il mondo ha perso una leggenda, io un amico"

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo del calcio, e non solo. Tra le migliaia di messaggi di affetto e ricordo per il Pibe de Oro c'è anche quello di Pelé, il mitico centravanti brasiliano spesso accostato a Maradona nell'eterno dualismo per chi fosse stato il più grande calciatore di sempre. "Perdo un amico - ha commentato Pelé su Instagram -, il mondo invece perde una leggenda. Un giorno, spero, potremo giocare insieme nel cielo".