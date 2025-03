Morte Maradona, inizia il processo: mostrata foto shock del Pibe de Oro

"Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti", ha aggiunto il magistrato con enfasi. E mentre il pm continuava a esibire la foto, tenendola ben in alto, le figlie Dalma e Giannina sono scoppiate in lacrime, poi consolate dalla sorella Jana. La drammatica scena, diventata virale e rimbalzata ai quattro angoli del mondo, è andata in onda nella diretta streaming del processo trasmessa dalla Corte Suprema della provincia di Buenos Aires.