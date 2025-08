Lecce batte Carrarese 1-0 in amichevole, assente Camarda

Lecce al lavoro questa mattina nell'ultimo allenamento al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves. I giallorossi, dopo l'attivazione iniziale, sono stati impegnati in un lavoro tecnico tattico e in esercitazioni sui calci piazzati. Alle 17:30, a Caldaro, la quarta e ultima amichevole del ritiro precampionato contro la Carrarese, terminata con una vittoria per 1-0. Il gol dei salentini porta la firma di Helgason al 35'. A riposo Camarda reduce da uno stato febbrile, allenamento personalizzato per Gallo e Pehlivanov. La preparazione dei giallorossi riprenderà mercoledì pomeriggio all'Acaya Golf Resort & SPA.