Morte del Papa, la Figc comunica modalità di accompagnamento del minuto di silenzio

"Condivise le indicazioni impartite dal presidente del Coni Giovanni Malagò in attuazione del DPCM adottato ieri, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha comunicato la sospensione di ogni gara ufficiale in programma sabato 26 aprile, giornata delle esequie del Santo Padre Francesco. Alle singole Leghe, Divisioni, Dipartimenti e Comitati organizzatori delle competizioni il compito di provvedere a riprogrammare le gare sospese". È quanto si legge in una nota della Figc che, recependo l'invito del Coni, "ha inoltre inviato a Leghe, Divisioni, Dipartimenti e Comitati organizzatori una circolare per comunicare le modalità di accompagnamento del minuto di raccoglimento (testo da far leggere allo speaker, foto da proiettare sugli schermi e testo sugli eventuali led presenti a bordo campo) che verrà osservato in memoria di Papa Francesco, alle quali le società sono invitate ad attenersi compatibilmente con la dotazione tecnologica dei vari impianti".