Massimo Moratti, ex presidente e proprietario dell'Inter con cui ha vinto 16 trofei, ha parlato a il Quotidiano Sportivo: "Pentito della cessione dell'Inter Sinceramente? No, mai. Almeno per ora, almeno finora. Però, vuol sapere una cosa buffa? Si è pentita la mia signora! Fosse per lei, dovrei ricomprare la Beneamata qui e ora".