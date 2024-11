MONZA, TURATI: "CI MANCA QUALCOSA, MA LA SITUAZIONE GIRERÀ"

Dopo la sconfitta con la Lazio, Stefano Turati mastica amaro, ma guarda avanti con ottimismo. "Abbiamo perso le ultime tre gare, quindi vuol dire che qualcosa ci manca - ha spiegato il portiere del Monza -. Siamo un gruppo unito e seguiamo il mister. Stasera abbiamo giocato bene, ma non abbiamo portato a casa punti". "Siamo partiti male e siamo ultimi, ma penso che il campionato sia ancora molto lungo e che non sia ancora finita - ha aggiunto -. Dobbiamo restare calmi e continuare a lavorare. I punti non sono arrivati immeritatamente nelle ultime gare e penso che questa situazione girerà a breve". "Il mister non ci ha rimproverato più di tanto nelle ultime tre gare perché abbiamo fatto tre grandi prestazioni, ha continuato.