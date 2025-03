Monza, Pessina: "Devo operarmi, la mia stagione finisce qui"

"Non avevo mai subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per così tanto tempo. Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un’operazione chirurgica che concluderà qui la mia stagione". Lo ha annunciato il centrocampista del Monza Matteo Pessina su Instagram. "La situazione del Monza è sotto gli occhi di tutti. La sfida sembra impossibile ma il valore umano di noi monzesi lo si conosce: non ci arrendiamo e non lo faremo fino all’ultimo secondo a disposizione".