Monza, Palladino lancia i nuovi acquisti: "Maldini sta ingranando, Zerbin vuole arare il campo"

IL PUNTO SUL MERCATO

Il tecnico dei brianzoli ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa che precede il match contro l'Udinese

Raffaele Palladino appare soddisfatto per il mercato svolto dal Monza nel corso del mese di gennaio. Nonostante manchi ancora qualche innesto, il tecnico dei brianzoli si è detto felice per i colpi messi a segno da Adriano Galliani fra i quali spiccano i nomi di Daniel Maldini e Alessio Zerbin. Ci sarà ancora chiaramente da lavorare molto, ma l'ex calciatore della Juventus ha confermato come i nuovi acquisti siano già sulla buona strada.

"In mezzo al campo abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto all’anno scorso ma ci completiamo. È anche tornato Machin che è fortemente motivato. Sono molto contento del mercato e ringrazio la società. Si è creata tanta competizione nel gruppo e, di conseguenza, si è astata l’asticella - ha spiegato Palladino nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Udinese -. Abbiamo trovato sinora sensazioni. Abbiamo preso grandi uomini. Si sono inseriti alla grande ed è merito del gruppo che li ha ben accettati. Djuric da esperienza, Zerbin ha voglia di giocare e arare il campo. Maldini ha ripreso la migliore forma fisica e inizia a ingranare".

L'allenatore napoletano, che si è detto pronto a studiare l'inglese per migliorare la comunicazione con i suoi giocatori, si è detto particolarmente amareggiato per la possibilità di non aver il sostegno dei propri tifosi alla Bluenergy Stadium, ma al tempo stesso ha lanciato la carica nonostante i numerosi infortuni con cui è alle prese il Monza: "Vignato è ancora fuori, ha un fastidio agli adduttori. Non è semplice ma proveremo a recuperarlo. Popovic arriva da 6 mesi di inattività. Ha un programma differenziato e non riesce, ad oggi, fare una seduta completa. Gagliardini, ha una piccola distorsione alla caviglia. Probabilmente oggi rientra in squadra al 100%".