Monza, Nesta: "Vado avanti per la mia strada, non cerco alibi"

Manca un pezzo, dobbiamo ancora recuperare giocatoti. Sembra sempre che manchi poco ma manca poco di qualcosa di grande. La squadra ha dimostrato di avere le possibilità però poi le patite bisogna portarle a casa. Gli alibi? Non li ho mai cercati e non li ho mai dati alla squadra. So che le prossime partite sono difficili ma personalmente vado per la mia strada. Non cerco alibi e non cerco niente". Così il tecnico del Monza, Sandro Nesta, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Udinese: "La nostra forza è la nostra qualità e la nostra difesa. Dobbiamo migliorare là davanti anche perchè nelle ultime partite abbiamo sbagliato tanto. Siamo migliorati ma bisogna essere più sicuri in quella zona di campo. Io devo convincere i miei giocatori a determinare di più e avere il gusto di far male all'avversario. In attacco abbiamo tante alternative e se stimoliamo quei giocatori lì sono sicuro che il nostro campionato cambia".