MONZA, NESTA: "DOBBIAMO TROVARE LA CHIAVE PER SVOLTARE"

Dopo la sconfitta con la Lazio, Alessandro Nesta ha analizzato l'andamento del match e parlato del momento complicato che sta attraversando il Monza. "Siamo partiti bene e potevamo essere più pericolosi, poi non siamo andati in vantaggio e dopo il gol ci siamo un po' disuniti - ha spiegato il tecnico dei brianzoli -. Nella ripresa abbiamo ripreso la gara col cambio di modulo e gestito meglio il pallone". "Le ultime gare sono state molto simili. Abbiamo fatto buone prove, ma non abbiamo portato a casa punti - ha aggiunto -. Dobbiamo analizzare bene la situazione e capire come aiutare la squadra e trovare la chiave per svoltare". "I giocatori sono super e ci tengono. La squadra è unita e i segnali sono buoni - ha ribadito Nesta -. Le partite però sono simili e quando è così l'allenatore deve capire in fretta il problema. Io non credo alla sfortuna, sicuramente ci manca qualcosa". "Prepariamo le situazioni offensive e vi assicuro che Maldini ha un tiro super e ha una tecnica impressionante - ha spiegato parlando delle difficoltà realizzative del Monza -. Mota ha fatto quattro gol, Djuric anche". "Ci sono momenti in cui si segna meno. Ora ci manca quel colpo che sblocca la gara - ha concluso -. Ultimamente andiamo sempre in svantaggio e poi la partita si complica con gli spazi più stretti".