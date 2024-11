Monza, Nesta: "Derby non si perdono, ma Monza deve iniziare a vincere"

"I derby non si perdono, questo è fondamentale. Ora dobbiamo iniziare a vincere". Così l' allenatore del Monza Alessandro Nesta ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio esterno contro il Como. "Nel primo tempo siamo entrati in campo un po' contratti. I nostri due centrocampisti centrali giocano sempre novanta minuti e oggi, forse, avevano le gambe un po' imballate. Abbiamo commesso errori tecnici, perso palloni e dato fiducia al Como. Nella ripresa, con l'ingresso di Maldini, la squadra ha cambiato atteggiamento, mostrando più coraggio e proponendosi maggiormente", ha detto. Proprio l'ingresso di Maldini ha cambiato la partita. "Daniel è entrato benissimo. Aveva bisogno di rifiatare, di sentirsi più leggero. E la sua prestazione lo ha dimostrato - ha aggiunto - come lui, anche Caprari e altri giocatori hanno fatto bene. Maldini deve trovare continuità, ma ogni tanto un po' di riposo gli fa bene a livello di concentrazione". Su quanto conta questo pareggio in proiezione futura. "Il Como è un'ottima squadra, con un attacco forte, profondo e tecnico. Ogni giocatore ha caratteristiche diverse e ben definite. Considerando il nostro primo tempo, accettiamo il pareggio", ha concluso Nesta.