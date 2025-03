Monza, Nesta: "Coraggiosi, ma bisogna iniziare a vincere"

"Abbiamo fatto una buona partita come spirito, coraggio nel gioco, poi abbiamo perso per qualche episodio come ci capita spesso". Così l'allenatore del Monza Alessandro Nesta commenta la sconfitta contro il Torino. "Io sono stato chiaro con tutti, possiamo perdere ma l'approccio non è negoziabile: dobbiamo crederci e restare attaccati. Fino a quando vedo questo io resterò qui per salvarci, ci sono tante partite ma bisogna iniziare a vincere se no si va giù", ha aggiunto a Dazn. "Oggi ho fatto delle scelte di corsa in mezzo al campo, dovremmo fare però qualche gol in più ed essere più lucidi negli ultimi metri. Qualcuno è spremuto perché non ha mai rifiatato e a questi li ringrazio fino alla fine", ha spiegato Nesta. "Bisogna lavorare sia sull'aspetto mentale ma anche su quello tattico, soprattutto con i giovani che sono arrivati da poco e che non conoscono il nostro campionato", ha concluso.