Monza, Nesta: "Con Galliani ho parlato di tante cose. Maldini? Deve imparare a gestire mentalmente le situazioni"

Alessandro Nesta non si nasconde e conosce perfettamente la situazione del Monza. In vista della sfida contro il Lecce, l'allenatore dei brianzoli ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Ottimismo, fino all'ultimo. Ci è mancato sicuramente qualcosa, ma è sempre stato un crescendo. Anche l'ultima partita, al di là del risultato mi è piaciuta: il primo e il secondo gol dell'Udinese non sono frutto di ripartenze, solo quello annullato, purtroppo abbiamo semplicemente letto male la situazione. Con questo tipo di atteggiamento arriveranno i risultati, dobbiamo leggere meglio i momenti della partita e andare avanti. Le partite che non mi sono piaciute sono altre, per esempio la partita di Empoli ad inizio anno non l'ho più voluta rivedere. Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c'è da vincere bisogna vincere e questa forza ci è mancata. Oggi è venuto Galliani, abbiamo pranzato e parlato di tante cose - ha spiegato Nesta -. Ripeto sempre la stessa cosa: non è una questione tecnico-tattica ma di gestione. Tutti siamo stati criticati, Daniel deve imparare a gestire mentalmente le situazioni. Anch'io quando ho iniziato a giocare la vivevo male, poi ho dovuto imparare a gestire l'adrenalina e tutto quello che ne consegue. Soprattutto in un mondo del calcio come questo".