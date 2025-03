Monza, Nesta: "Ci manca la cattiveria che serve per vincere le partite"

"Quello che mi dà fastidio è che facciamo tante buone partite ma non vinciamo mai, c'è qualcosa che non va. Ci manca la cattiveria che serve per vincere le partite". Alessandro Nesta commenta così la brutta sconfitta del Monza a Cagliari. "Bisogna cambiare atteggiamento e far male agli avversari. "Dobbiamo essere più tosti, non è possibile che ogni episodio vada contro di noi - ha proseguito a Dazn - Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma abbiamo tirato poco, siamo arrivati intorno all'area di rigore ma non siamo stati cattivi. Quando si arriva in area di rigore si deve tirare".