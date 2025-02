Monza, la sfida alla Roma in cerca di continuità

Nell'ultimo turno, in casa contro il Lecce, il Monza ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive e ridotto di un punto la distanza con la zona salvezza, ma l'obiettivo resta ancora lontano. Per accorciare sul quartultimo posto, i biancorossi dovranno cercare punti nella complicata trasferta in casa della Roma, la seconda squadra dopo il Napoli ad aver raccolto più punti in Serie A (21) nelle ultime dieci gare. Mister Alessandro Nesta dovrà fare a meno dello squalificato Armando Izzo: al suo posto in difesa si rivedrà dal primo minuto Tomas Palacios. Il tecnico biancorosso dovrebbe poi confermare gli altri dieci titolari della sfida contro il Lecce, per proseguire sulla strada della solidità in fase difensiva, alla ricerca del guizzo in avanti: conferma in attacco per Silvère Ganvoula, con Keita Balde pronto a ritagliarsi più spazio rispetto ai 10 minuti in cui si è visto contro i salentini.