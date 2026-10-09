Monza, Juric: "Dopo lo stop bisogna fare clic mentale, Lazio tosta"

"Dopo tre settimane di sosta, dobbiamo fare subito clic con la testa. La partita è impegnativa contro una squadra che va forte. Dobbiamo tornare in sintonia col campionato. La Lazio mi piace molto, hanno giocatori da Premier con gamba, attaccano molto, sono tostissimi. Quello che hanno ottenuto è meritato, hanno anche equilibrio difensivo": Ivan Juric è un fiducioso in vista della sfida di domenica prossima tra la Lazio e il suo Monza all'Olimpico. Grande rispetto per la squadra e il suo tecnico Gattuso: "E' sempre stato bravo per me poi in una carriera di un allenatore ci sono spesso alti e bassi. Non ha paura di niente, ha allenato anche all'estero facendo spesso bene, lo apprezzo come uomo e come allenatore". "La Lazio - aggiunge - è una squadra che può farci male, viaggiano veloci, credo che sia la squadra più veloce. Qui a Monza sono molto contento, sono molto curioso di capire fin dove possiamo arrivare. Ci sono ragazzi che non sono ancora giocatori da A, ma c'è feeling e di certo potremo fare sempre meglio".