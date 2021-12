Monza, Gaston Ramirez: "Voglio tornare in serie A"

serie b

L'uruguagio parla della nuova squadra:"Il mio sogno era quello di rimanere a giocare in Italia, alla fine il desiderio si è esaurito"

"Non vedevo l'ora di ricominciare a giocare a calcio. Questa è una società che ha la prospettiva di tornare in Serie A ed è questa la cosa che mi ha colpito di più per cercare di aiutare la squadra". Esordisce così Gaston Ramirez alla sua presentazione al Monza. L' ex giocatore di Sampdoria e Bologna ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club rossobianco, dove ha parlato della nuova avventura.

Le prime parole sono state su Berlusconi e Galliani, il classe 1990 non ha nascosto la sua ammirazione per i successi compiuti dal duo che ha scritto la storia europea del Milan:"É stato bellissimo incontrare personaggi così importanti a livello internazionale e nazionale. Hanno creduto in me, quindi mi tocca ripagarli in campo, spero di essere all'altezza".

Alla domanda sulla prima impressione della squadra, il talento uruguagio ha speso parole al miele: "Penso che questo periodo sarà molto importante e per conoscere i compagni, l’allenatore e lo staff. Quando c’è un buon rapporto tra tutti penso che questo potrà fare bene alla squadra. É una squadra che gioca bene a calcio, che piace dominare e che gioca per vincere. Senza dubbio darò tutto per questa maglia, per questa società".