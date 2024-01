Monza, Di Gregorio out un mese: solo una forte contusione alla coscia

© Getty Images

Mezzo sospiro di sollievo in casa Monza per Michele Di Gregorio. Gli esami a cui il portiere è stato sottoposto dopo l'infortunio riportato durante la gara contro il Frosinone hanno riscontrato soltanto una forte contusione muscolare alla coscia sinistra, senza alcun interessamento articolare al ginocchio come inizialmente si temeva. Secondo quanto si apprende, l'estremo difensore dovrà rimanere fermo circa un mese. Stop che non dovrebbe costringere il club brianzolo a cercare alternative sul mercato o a far rientrare Alessio Cragno dal prestito al Sassuolo come si vociferava subito dopo l'infortunio di Di Gregorio.