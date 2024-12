Monumento a vittime Heysel, la Regione approva il contributo

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi le modalità di erogazione del contributo di 100.000 euro per la realizzazione, a Torino, del monumento dedicato alle vittime dell'Heysel. Il progetto, promosso dall'associazione dei familiari delle vittime e dall'associazione 'Quelli di via Filadelfia', servirà a commemorare i 39 tifosi che persero la vita poco prima dell'inizio della finale di coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool, a Bruxelles, il 29 maggio del 1985. L'opera, attualmente in progettazione, sarà collocata nei pressi di strada del Fortino, nella Circoscrizione 7. "Questo progetto - sottolinea l'assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli - integra le politiche sportive con quelle culturali ed educative. Un passo significativo che rende il Piemonte protagonista nella costruzione di una cultura sportiva fondata su pace, memoria e rispetto". Il contributo regionale è destinato alla Città di Torino che ha manifestato l'intenzione di realizzare il monumento per perpetuare il ricordo delle vittime e promuovere una riflessione sui principi fondamentali dello sport.