Montezemolo: "Lega di A? Grazie ma sono impegnato"

"Ho visto che il mio nome circola per la presidenza della Lega calcio. Ringrazio i molti che hanno pensato a me, ma sono molto impegnato a viaggiare...con Italo". Cosi' Luca Cordero di Montezemolo, in un dichiarazione all'ANSA, chiude alle ipotesi circolate in queste ore, in vista dell'Assemblea della Lega di serie A che oggi sara' chiamata per la seconda volta al voto di rinnovo dei suoi vertici. Alla prima tornata, il favorito Simonelli aveva preso 13 preferenze; alla seconda, come alla prima, ne sono necessarie 14 per l'elezione.