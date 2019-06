MONDIALI UNDER 20, NICOLATO: "NON SMETTIAMO DI STUPIRE"

07/06/2019

"Questa squadra non smette di stupire, stiamo davvero vivendo questo sogno intensamente". Lo ha dichiarato Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale Under 20, dopo la vittoria sul Mali che ha fruttato agli azzurrini l'accessso alle semifinali del Mondiale di categoria. "Guardiamo avanti, lo facciamo con serenità. La partita è stata durissima contro un avversario molto forte ma questi ragazzi sanno venire fuori dalle difficoltà sempre e comunque", ha spiegato. "Il Mali è avversario mai domo, molto qualitativo in attacco ma - ha sottolineato - alla fine la nostra maggior freschezza è venuta fuori. Non abbiamo subito i contraccolpi dei due pareggi incassati, sono orgoglioso di questo gruppo", ha aggiunto.