Mondiali Under 17: grande Italia, è già agli ottavi

MONDIALI UNDER 17

L'Italia Under 17 vola ai Mondiali che si stanno disputando in Brasile. I giovani di Nunziata hanno trovato la seconda vittoria del torneo firmando l'impresa contro il Messico. una delle squadre favorite della manifestazione. Finale incredibile per gli Azzurrini: al 74' il gol Gnonto dopo una bella azione personale, poi al 92' il pareggio messicano di Alvarez. Beffa evitata, però, dal gol di Udogie due minuti più tardi su assist di Oristano. Vittoria e primo posto nel girone: l'Italia Under 17 è già agli ottavi con una giornata di anticipo.

Menzione d'onore per Marco Molla, il portierone del Bologna, che nel primo tempo ha parato il rigore battuto da Luna e salvato la porta in almeno altre 4 occasioni.

L'Italia vola in anticipo agli ottavi: l'ultima partita del girone sarà contro il Paraguay (domenica 3 novembre a Brasilia, alle 24 italiane) che oggi ha segnato 7 gol alle Isole Salomone, una gara che metterà in palio il primo posto nel girone F: all'Italia basterà un pareggio per ottenerlo.