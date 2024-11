MONDIALI 2034, FIFA ALL'ARABIA: "SERVONO SFORZI SUI DIRITTI UMANI"

Prima di dare all'Arabia Saudita l'organizzazione della Coppa del Mondo maschile del 2034, la Fifa ha approvato la qualità della sua candidatura in una valutazione di 110 pagine, in cui ha rilevato rischi più elevati correlati ai diritti umani. Il team di ispezione interno della Fifa ha rilevato che l'Arabia Saudita deve investire "sforzi e tempo significativi" per mantenere le promesse per il torneo che rispettano gli standard internazionali, ampiamente criticati quest'anno dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. La candidatura saudita è stata inoltre valutata dallo staff della Fifa come "rischio medio" per enormi progetti di costruzione per costruire la maggior parte dei 15 stadi e decine di nuovi hotel necessari, oltre a scegliere in quali mesi giocare il torneo da 48 squadre e 104 partite. Il rapporto della Fifa ha affermato che "è importante notare che la candidatura comporta significative opportunità di impatto positivo sui diritti umani". La Fifa ha affermato che l'Arabia Saudita sta promettendo "l'istituzione di solidi sistemi di welfare per i lavoratori per proteggere i lavoratori collegati alle infrastrutture del torneo". La candidatura saudita si è impegnata a collaborare con l'ILO ma non con i sindacati internazionali o i gruppi per i diritti.