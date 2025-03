La Nuova Zelanda si è qualificata per la Coppa del Mondo di calcio 2026 battendo la Nuova Caledonia per 3-0 (0-0 all'intervallo) nella finale del torneo Oceania ad Auckland. Gli All Whites parteciperanno così al loro terzo Mondiale dopo il 1982 (tre sconfitte) e il 2010 (tre pareggi). La Coppa del Mondo 2026 sarà ospitata congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio.