Mondiali 2026: Deschamps rassicura Francia, Mbappé in piena forma

Kylian Mbappè "è in forma smagliante, sia fisicamente che psicologicamente". Lo ha dichiarato il ct della Francia Didier Deschamps parlando con i media francesi alla vigilia della prima amichevole di preparazione ai Mondiali in programma domani contro la Costa d'Avorio a Nantes (ore 21:10), a cui seguurà da una partita contro l'Irlanda del Nord lunedì 8 giugno a Lille (ore 21:10). Dopo questi due test la Francia partirà per la costa orientale degli Stati Uniti dove ha posto la sua base in vista della Coppa del Mondo. "Sono stato in contatto con lui. Ha parlato con i giocatori, è il capitano. C'è quello che è successo a livello di club, e ora c'è la nazionale. Con il gruppo, con quelli che erano presenti ai primi allenamenti, si è impegnato al massimo", ha detto Deschamps. "Ha un'esperienza che gli altri non hanno. Questo è il suo terzo Mondiale. E si troveranno di fronte a un avversario difficile. Sta facendo molto bene", ha ribadito il ct francese.