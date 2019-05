Mondiale Under 20: l’Italia pareggia con il Giappone e vola agli ottavi da prima nel girone

29/05/2019

L'Italia di Nicolato chiude il girone B del Mondiale Under 20 da prima e da imbattuta grazie allo 0-0 nella sfida contro il Giappone. Gara sofferta per gli azzurri che con una formazione inedita faticano a trovare le giuste distanze e i meccanismi corretti per arginare con efficacia la velocità e la tecnica della nazionale giapponese. Giappone a cui serve un punto per avere la certezza di passare agli ottavi di finale, ma una vittoria permetterebbe il sorpasso e magari un sorteggio più agevole per il primo turno a eliminazione diretta. Italia che rischia subito con il tentativo di Koki Saito che va vicinissimo alla rete, ma poco dopo è il Giappone a salvarsi per un soffio perché sul passaggio indietro di Kobayashi si deve superare in scivolata Wakahara sulla linea di porta. All’11’ Tagawa sguscia in area tra Bettella e Buongiorno, con quest’ultimo che invece di proteggere il pallone destinato fuori allarga la gamba e stende l’avversario. Rigore inevitabile, ma Carnesecchi, 188 cm di proprietà dell’Atalanta all’esordio mondiale con Plizzari in panchina, scende veloce sulla sua sinistra e manda in rimessa laterale il tentativo dal dischetto di Ito. Pugni mulinati in area per esprimere tutta la sua gioia e Carnesecchi ancora protagonista quando raccoglie il tentativo debole di Tagawa, ancora imprendibile in velocità, ma costretto a uscire per stiramento dopo aver mancato una grande occasione. Italia che si fa vedere con un paio di iniziative di Gori e che nella ripresa riesce a contenere meglio le iniziative giapponesi. Anzi, la miglior occasione della ripresa arriva nel finale con la percussione da sinistra di Oliveri che però trova il piede sinistro di Wakahara sul suo tentativo mancino. Alla fine il pareggio può accontentare davvero tutti.