Mondiale U20, una splendida Italia è in semifinale: Colombia battuta 3-1  

MONDIALE U20

La formazione di Nunziata domina e passa grazie a Casadei, Baldanzi e Esposito: ora Corea del Sud o Nigeria

© Getty Images L'Italia è tra le migliori quattro squadre al Mondiale Under 20 in corso in Argentina. A San Juan, gli azzurrini battono 3-1 la Colombia, volando in semifinale: decidono i gol al 9' di Casadei, al 38' di Baldanzi e al 46' di Esposito. Tre minuti dopo il tris, Torres accorcia le distanze, ma il forcing non porta alla rimonta. Adesso, la formazione di Nunziata attende la sua avversaria: sarà una tra la Corea del Sud e la Nigeria.

Nelle ultime tre partecipazioni, l'Italia ha sempre raggiunto almeno la semifinale del Mondiale Under 20. A San Juan, i ragazzi di Nunziata trovano un perentorio 3-1 alla Colombia, assicurandosi un posto nelle migliori quattro anche nell'edizione 2023. Ed è il modo in cui arriva la vittoria a sorprendere in positivo: al 9', Casadei impatta di testa il calcio d'angolo battuto da Baldanzi e firma l'1-0. Il gioiellino dell'Empoli, dopo una traversa di Cortez, raddoppia poi al 38': cross di Giovane, sponda di testa di Ambrosino e tap-in vincente per il 2-0. E a inizio ripresa arriva subito il tris con un grandissimo gol di Esposito, che trova una deliziosa ed efficace deviazione di tacco sul primo palo dopo l'ennesimo assist di Baldanzi. La partita sembra finita, ma tre minuti dopo Luna serve Torres che dalla lunga distanza fa partire un destro che entra in porta anche grazie all'aiuto del palo. L'Italia, però, resiste grazie anche alla parata di Desplanches su Gutierrez e porta a casa un successo storico: è in semifinale, così come nelle edizioni del 2017 in Corea del Sud e del 2019 in Polonia. Adesso, la formazione di Nunziata attende di scoprire la sua avversaria: sarà proprio una tra la Corea del Sud e la Nigeria, già affrontata nel girone e capace di imporsi per 2-0 sugli Azzurrini, l'unico ko in questo Mondiale. L'obiettivo è centrare la prima, storica finale, ma in ogni caso il secondo miglior risultato raggiunto finora, il quarto posto, è già garantito.