Inter Miami, Mascherano: "Divario col PSG molto ampio"

Javier Mascherano ha analizzato in conferenza stampa la disfatta del suo Inter Miami contro il PSG negli ottavi del Mondiale per Club. Il divario tra le due squadre era chiaramente visibile, ma sono molto orgoglioso dei miei giocatori e di tutto il lavoro che hanno svolto durante il torneo - ha spiegato il 41enne allenatore- Nonostante il divario, abbiamo cercato di giocare ma oggi il divario era chiaramente molto ampio. Il primo tempo è stato una valanga, volevo essere in campo con i miei giocatori. Nel secondo, hanno rallentato il ritmo e ci hanno permesso di giocare un po' più come facciamo in MLS".