Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da Sportmediaset: tra le domande anche la bellissima avventura negli Usa in nerazzurro con il fratello Pio: "Non stiamo ancora capendo cosa stiamo vivendo, è un'emozione bellissima vederlo in camera in ritiro - le parole della punta -. Ce ne renderemo conto solo più avanti. Essere qui con dei campioni è un sogno, un vero onore".