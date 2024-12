Mondiale per Club, Christillin: "Se i giocatori vogliono soddisfatte le richieste economiche, servono più competizioni"

Evelina Christillin ha risposto alle lamentele dei giocatori riguardanti l'aumento delle partite, soprattutto con l'introduzione del Mondiale per Club. Il membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa ha spiegato il proprio pensiero a TuttoJuve.com: "Tutti siamo a conoscenza dell'ingolfamento del calendario e dei continui infortuni dei calciatori, ma l'amico Karl Heinz Rummenigge ha affermato - in un'intervista di qualche tempo fa - che i giocatori si lamentano troppo ma vogliono essere pagati di più. Qui sono totalmente d'accordo, perché le società devono incassare di più per poter soddisfare le loro richieste a livello economico. I soldi, al di là dei diritti televisivi, provengono in larga parte dalle competizioni. Non essendoci un accordo condiviso a livello europeo per il Salary Cup, l'unico modo per compensare questi ingaggi è proprio quello di giocare di più. E ben venga che la Fifa abbia creato questo Mondiale per Club".