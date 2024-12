Mondiale per club: a Juve e Inter 18 milioni garantiti

Dopo la qualificazione del Botafogo, ultima delle 32 squadre che in estate parteciperanno al Mondiale per Club in Usa, La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla nuova manifestazione che coinvolgerà anche Inter e Juventus e sottolinea che sarà "un successo commerciale" e che la Fifa punta "ad almeno 2 miliardi di dollari di ricavi". Al momento, calcola il giornale rosa, ogni top club dovrebbe ricevere almeno 18 milioni di euro, a cui andranno sommati i premi per i risultati: se una squadra europea dovesse arrivare agli ottavi, dovrebbe raggiungere circa 25 milioni di euro.