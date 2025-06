Mondiale club: Maresca dopo stop Chelsea-Benfica: "E' uno scherzo"

L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, si è scagliato contro le due ore di ritardo dovute al maltempo che hanno condizionato la partita della Coppa del Mondo per Club contro il Benfica a Charlotte, nella Carolina del Nord, suggerendo che il torneo in futuro dovrebbe essere disputato altrove. Il Chelsea si è qualificato ai quarti di finale dopo aver sconfitto il Benfica per 4-1 ai tempi supplementari, dopo una partita durata 4 ore e 39 minuti, a seguito di un'interruzione di due ore dovuta a un'allerta temporale. È la sesta volta che una partita del torneo viene sospesa a causa delle regole ampiamente diffuse negli Stati Uniti, che impongono l'interruzione degli eventi sportivi all'aperto in caso di rischio di fulmini. "Penso sia uno scherzo - ha detto il tecnico -. Non è calcio. Posso capire che per motivi di sicurezza si debba sospendere una partita. Ma se si sospendono sette o otto partite, significa che probabilmente questo non è il posto giusto per questa competizione". "È stata una delle migliori prestazioni delle ultime settimane", ha detto Maresca. "La partita è stata molto buona per 85 minuti, poi ci siamo fermati per due ore e quando abbiamo ripreso era una partita completamente diversa. Non è la stessa partita perché si rompe il ritmo". "È una competizione fantastica. È il Mondiale per Club, qui ci sono tutti i migliori club", ha detto. "Ma sei, sette partite sospese? Non è normale. In un Mondiale quante ne hanno sospese? Probabilmente zero. In un Europeo , quante partite? Zero. Qui c'è qualche problema", ha concluso.