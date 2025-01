Mondiale Club Fifa, al via vendita biglietti playoff e finale

I tifosi di tutto il mondo possono ora assicurarsi i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025, compresi i play-off e l'attesissima finale, con l'apertura di una nuova fase di vendita giovedì 16 gennaio alle 10:00 EST/16:00 CET tramite FIFA.com/tickets. Questa prossima opportunità di assicurarsi un posto per assistere alla nuova competizione mondiale per club di punta della Fifa coinciderà con l'inizio del Fifa Club World Cup Trophy Tour, che darà alle squadre e ai tifosi la possibilità di vedere da vicino l'ambito premio che verrà sollevato al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025. I biglietti per il pubblico generale per i playoff hanno un prezzo a partire da 50 dollari (tasse e commissioni escluse) nella Categoria 4, con prezzi variabili in base alla partita. I tifosi possono completare i loro acquisti immediatamente in base all'ordine di arrivo e sono incoraggiati ad agire per tempo, poiché i biglietti andranno a ruba.