Mondiale 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Tre gare in Sudamerica

IL COMUNICATO

Lo ha annunciato da Rabat Mohammed VI, re del Marocco, in un comunicato. Tre partite in Argentina, Uruguay e Paraguay

© Getty Images "Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2030". Lo ha annunciato da Rabat il re del Marocco Mohammed VI in un comunicato, diffuso dall'agenzia MAP. La Fifa ha spiegato che l'Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi ma ha stabilito che essendo quella del 2030 l'edizione del Centenario (in Uruguay la prima volta, nel 1930) una cerimonia celebrativa si svolgerà a Montevideo e tre partite si disputeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay.

"In un mondo diviso, il calcio unisce", ha spiegato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando che la decisione porta a giocare in sei paesi di tre Continenti diversi. "Il Consiglio Fifa, che rappresenta l'intero mondo del calcio, ha deciso all'unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo, la cui prima edizione si è giocata in Uruguay nel 1930. Di conseguenza, si svolgerà una festa in Sud America e tre paesi sudamericani - Uruguay, Argentina e Paraguay - organizzeranno una partita ciascuno della Coppa del Mondo FIFA 2030. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ha avuto inizio, nel mitico Estádio Centenário di Montevideo, proprio per celebrare l'edizione del centenario della Coppa del Mondo FIFA".

Tutti gli stadi del Mondiale 2026































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

E ancora: "Due continenti - Africa ed Europa - uniti non solo in una celebrazione del calcio ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Che grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione. Nel 2030, avremo un'impronta globale unica, tre continenti - Africa, Europa e Sud America - sei paesi - Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay - accoglieranno e uniranno il mondo celebrando insieme il bellissimo gioco, il centenario e la Coppa del Mondo Fifa", ha concluso il presidente della Fifa.

Per la prima volta sei squadre qualificate Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay sono già qualificate per l'edizione 2030. Rimangono così 42 i posti da conquistarsi per essere al via del primo Mondiale della storia in tre continenti.

UFFICIALE LA CANDIDATURA DELL'ARABIA SAUDITA PER IL 2034

L'Arabia Saudita ha annunciato ufficialmente l'intenzione di candidarsi a ospitare i Mondiali 2034, che come confermato dalla Fifa si terranno in Asia e/o Oceania: "Oggi iniziamo un nuovo capitolo nella storia del calcio saudita con l'annuncio dell'intenzione del Regno di candidarsi a ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034". La candidatura ha subito ottenuto l'endorsement della Confederazione asiatica, presieduta dal bahreinita Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa.