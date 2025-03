Mls, Messi rientra dall'infortunio e segna dopo 2 minuti

Il rammarico per non aver potuto partecipare a causa di un infortunio ai due brillanti successi dell'Argentina sul Brasile e sull'Uruguay la scorsa settimana nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 ha stimolato Lionel Messi, che è andato in gol appena due minuti dopo essere entrato in campo nel secondo tempo di Inter Miami-Philadelphia Union. La partita è stata vinta 2-1 dalla squadra dell'argentino, inserito da Mascherano al 10' della ripresa e abile a sfruttare un passaggio di Luis Suarez per segnare la rete del momentaneo 2-0. Miami guida la Eastern Conference con quattro vittorie nelle prime cinque partite della stagione.