A Wayne Rooney è stato data una giornata extra di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella sfida tra il suo D.C. United e i New York Red Bulls del 21 agosto scorso. Lo ha confermato la Major League Soccer. Al 33enne attaccante inglese, ex Manchester United ed Everton, ha preso un cartellino rosso per comportamento violento dopo aver colpito un avversario, il centrocampista Cristian Casseres, con l'avambraccio in un contrasto in area di rigore. L'espulsione ha comportato la squalifica automatica di una partita, che Rooney ha scontato già nella sfida contro Philadelphia Union, nel weekend. Tuttavia, dopo aver esaminato ulteriormente l'episodio, il comitato disciplinare della Mls ha confermato che a Rooney verrà data una giornata in più di squalifica. L'inglese sarà assente anche nella trasferta, a Montreal, di sabato 31 agosto.